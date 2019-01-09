Благоприятные дни для свадьбы в 2019 по церковному календарю

Благоприятных дней для свадьбы в церковном календаре, таких как в лунном или астрологическом, нет. Есть достаточно много дат, в которые венчание в церкви запрещено. Рассказываем, когда нельзя жениться по церковному календарю в 2019 году.

В 2019 году в Русской православной церкви нельзя венчаться:

В период с 3 марта ( воскресенье перед Прощеным воскресеньем) по 5 мая ( первое воскресенье после Пасхи);

воскресенье перед Прощеным воскресеньем) по 5 мая первое воскресенье после Пасхи); С 24 июня по 12 июля ( Петров пост);

Петров пост); С 14 августа по 27 августа ( Успенский пост);

Успенский пост); С 28 ноября по 19 января ( Рождественский пост и Святки);

Рождественский пост и Святки); Накануне среды и пятницы , то есть по вторникам и четвергам;

то есть по вторникам и четвергам; В канун воскресений , великих и престольных ( то есть храмовых) праздников.

Венчают в церкви утром или днем, после церковной службы, уточняет «Фома».

Дату для венчания в церкви рекомендуют выбрать и согласовать со священником заранее.

Почему в пост нельзя венчаться?

Пост — это время для молитвы, воздержания и духовной работы над собой. В это время верующие стараются воздерживаться от праздников и развлечений.