Благоприятные дни для свадьбы в 2019 по церковному календарю

В 2019 году в Русской православной церкви нельзя венчаться:
- В период с 3 марта (воскресенье перед Прощеным воскресеньем) по 5 мая (первое воскресенье после Пасхи);
- С 24 июня по 12 июля (Петров пост);
- С 14 августа по 27 августа (Успенский пост);
- С 28 ноября по 19 января (Рождественский пост и Святки);
- Накануне среды и пятницы, то есть по вторникам и четвергам;
- В канун воскресений, великих и престольных (то есть храмовых) праздников.
Венчают в церкви утром или днем, после церковной службы, уточняет «Фома».
Дату для венчания в церкви рекомендуют выбрать и согласовать со священником заранее.
Почему в пост нельзя венчаться?
Пост — это время для молитвы, воздержания и духовной работы над собой. В это время верующие стараются воздерживаться от праздников и развлечений.