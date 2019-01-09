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Благоприятные дни для свадьбы в 2019 по церковному календарю

Благоприятных дней для свадьбы в церковном календаре, таких как в лунном или астрологическом, нет. Есть достаточно много дат, в которые венчание в церкви запрещено. Рассказываем, когда нельзя жениться по церковному календарю в 2019 году.

Свадьба.
Свадьба.
СС0

В 2019 году в Русской православной церкви нельзя венчаться:

  • В период с 3 марта (воскресенье перед Прощеным воскресеньем) по 5 мая (первое воскресенье после Пасхи);
  • С 24 июня по 12 июля (Петров пост);
  • С 14 августа по 27 августа (Успенский пост);
  • С 28 ноября по 19 января (Рождественский пост и Святки);
  • Накануне среды и пятницы, то есть по вторникам и четвергам;
  • В канун воскресений, великих и престольных (то есть храмовых) праздников.

Венчают в церкви утром или днем, после церковной службы, уточняет «Фома».

Дату для венчания в церкви рекомендуют выбрать и согласовать со священником заранее.

Почему в пост нельзя венчаться?

Пост — это время для молитвы, воздержания и духовной работы над собой. В это время верующие стараются воздерживаться от праздников и развлечений.

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