Благородные маралы попались в объективы камер. Изумительные фото

Только взгляните, какие маралы благородные.
Кадры сделаны на фотоловушки.
Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке показали заспанного барсука, который недавно вышел из норы.
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В алтайском заповеднике поделились восхитительными фото маралов.
Только взгляните, какие маралы благородные.
Кадры сделаны на фотоловушки.
Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке показали заспанного барсука, который недавно вышел из норы.
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