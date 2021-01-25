Благородный винодел. Путин рассказал, чем бы мог заняться после президентства

Президент России Владимир Путин предположил, что после ухода с должности мог бы заняться виноделием, сообщает РБК .

Об этом глава государства рассказал во время общения со студентами в режиме видеоконференции.

«Вот очень хороший вид деятельности, благородный. <…> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — отметил российский лидер.

Также он добавил, что у него есть советник в лице Бориса Титова, который является владельцем «Абрау-Дюрсо».

«Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права», — отметил Путин, уточнив, что бизнес его «никогда не интересовал».