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Жизнь

Благородный винодел. Путин рассказал, чем бы мог заняться после президентства

Президент России Владимир Путин предположил, что после ухода с должности мог бы заняться виноделием, сообщает РБК.

Виноград. Вино
Виноград. Вино
СС0

Об этом глава государства рассказал во время общения со студентами в режиме видеоконференции.

«Вот очень хороший вид деятельности, благородный. <…> Не как бизнесом, как видом деятельности я когда-нибудь этим бы позанимался», — отметил российский лидер.

Также он добавил, что у него есть советник в лице Бориса Титова, который является владельцем «Абрау-Дюрсо».

«Когда работу закончу, может, я пойду работать советником к нему. Но не как бизнесмен, а как специалист — хотя бы в области права», — отметил Путин, уточнив, что бизнес его «никогда не интересовал».

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