Благостный день. Элджей и Настя Ивлеева весело отметили годовщину свадьбы после развода

Поклонники были удивлены, но Ивлеева объяснила им, что происходит.

«Я знаю, что у вас сейчас в голове возникла тонна вопросов. Ответов на них не будет. Ну вот мы решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы не чужие люди друг другу», — разоткровенничалась телеведущая.