Благостный день. Элджей и Настя Ивлеева весело отметили годовщину свадьбы после развода

Поклонники были удивлены, но Ивлеева объяснила им, что происходит.
«Я знаю, что у вас сейчас в голове возникла тонна вопросов. Ответов на них не будет. Ну вот мы решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы не чужие люди друг другу», — разоткровенничалась телеведущая.
Памятное событие экс-супруги отпраздновали в одном из московских кафе. Ивлеева вручила Элджею наклейку со своим фото и надписью «Саранеребор. С любовью». Это отсылка к прозвищу исполнителя Sayonara Boy.