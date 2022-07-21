21 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Благостный день. Элджей и Настя Ивлеева весело отметили годовщину свадьбы после развода

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева отметила годовщину свадьбы с рэпером Элджеем — спустя год после развода, пишет Starhit.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
https://t.me/ivleeva360

Поклонники были удивлены, но Ивлеева объяснила им, что происходит.

«Я знаю, что у вас сейчас в голове возникла тонна вопросов. Ответов на них не будет. Ну вот мы решили, что такие благословенные, почтенные дни, конечно же, нужно праздновать. Почему нет? Мы не чужие люди друг другу», — разоткровенничалась телеведущая.

Памятное событие экс-супруги отпраздновали в одном из московских кафе. Ивлеева вручила Элджею наклейку со своим фото и надписью «Саранеребор. С любовью». Это отсылка к прозвищу исполнителя Sayonara Boy.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость