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30 мая

Теплый туалет и эстрада. Дугину показали новинки детского лагеря «Соснячок»

30 мая Сергей Дугин провел выездное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании на базе лагеря «Соснячок», пишет официальный сайт города. Для отдыха летом 2019 года детям построили теплый туалет и эстраду.

Сергей Дугин провел выездное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании.
Сергей Дугин провел выездное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании.
barnaul.org

«Соснячок» рассчитанном на отдух одновременно 150 детей в возрасте от 6,5 до 12 лет. Для них есть волейбольная и баскетбольная площадки, малое футбольное поле, качели, горки, турники и новый детский игровой комплекс, комнаты творчества, костюмерная, танцевальная площадка с безопасным резиновым покрытием, мобильный планетарий. В этом году в лагере появится летняя эстрада для проведения общих мероприятий.

Наталья Никулина,
директор оздоровительного лагеря «Соснячок»:

Отремонтирован обеденный зал, построены три новые спортивные площадки, летняя эстрада, появился благоустроенный туалет, заменено напольное покрытие в корпусах, закуплено новое постельное белье и мебель и др.

На совещании озвучили, что ремонт и материально-техническое оснащение загородных оздоровительных лагерей из бюджета города выделено 4,6 млн рублей и еще 6 млн рублей из бюджета края.

По итогам выездного совещание Сергей Дугин заявил, что в этом году меры приняты по всем направлениям: обеспечена противопожарная, антитеррористическая, санитарно-эпидемиологическая безопасность, безопасность на воде. Охранять лагеря будет лицензированное предприятие.

Сергей Дугин провел выездное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании.
Сергей Дугин провел выездное совещание по подготовке к летней оздоровительной кампании.
barnaul.org

Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:

Мы стараемся создать все условия для отдыха и развития детей. Уверен, что вожатые и воспитатели приложат все силы, чтобы сделать отдых юных барнаульцев насыщенным и полезным.

Всего в летней оздоровительной кампании участвуют 7 городских детских лагерей, в которых смогут отдохнуть более 4000 школьников со всего Алтайского край, в том числе более 3000 — из Барнаула.

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