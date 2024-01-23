23 января
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Жизнь

Блиновскую подставила подруга — она проходила свидетелем по делу

Накануне стало известно, что Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля. Она нарушила условия домашнего ареста.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

Отмечается, что фея марафонов неоднократно нарушала правила домашнего ареста. Главное правонарушение случилось в конце декабря — Елена устроила домашнюю вечеринку. На празднике была ее близкая подруга Асмолова. Женщина также проходит свидетелем по ее делу.

При этом по закону — находящийся под следствием человек не может вступать в контакт со свидетелем.

"Елена не знала, что Асмолова проходит по делу свидетелем", - заявила защита Блиновской.

Сама Блиновская рассказала, что кадры с вечеринки не должны были стать публичными. Также она извинилась за свое поведение.

Напомним, что Блиновской предъявлено обвинение по трем статьям. Также она обязана погасить налоговый долг в размере 1,5 млрд рублей.

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