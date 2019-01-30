Известный блогер раскритиковал занесенные снегом парковки в Барнауле

На фотографиях видно, что карманы с парковочными местами для инвалидов завалены сугробами. Блогер едко прокомментировал их: «Уважаемые инвалиды, паркуйтесь, ни в чём себе не отказывайте».

В комментариях заметили, что проблема не только с парковками для людей с ограниченными возможностями, а в целом с очисткой улиц, тротуаров и переходов. «Если вкратце, то очищено рядом с администрациями и основные улицы, всё остальное пытаются, но не успевают» — отметил пользователь.

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