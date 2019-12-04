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4 декабря
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Недвижимость

Блогер Варламов включил дома в Барнауле в топ-100 архитектурных уродцев

Блогер Илья Варламов, известный критик и аналитик отечественной урбанистики, составил список из 100 самых страшных и бездарных зданий России. В него попал и жилой комплекс в Барнауле, который барнаульцы называют скворечником.

Жилой комплекс на пр. Красноармейском.
Жилой комплекс на пр. Красноармейском.
vaul.ru, altapress.ru

Блоге заявил, что предвидит кучу «одинаковых комментиков из разряда «о вкусах не спорят, «дело вкуса», «на вкус и цвет товарища нет»»…

Однако, заявляет он, тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. А в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства, пишет Варламов.

Ведь архитектура и от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. Кроме того, у архитектуры всегда есть заказчик. И вот впору посмотреть на парад арчи текстурных уродец и задуматься, что это за люди.

Жилой комплекс из двух домов на пр. Красноармейском — единственный из барнаульских «шедевров"6 включенный в ТОП-100. Досталось от блогера архитектуре Челябинска, Севастополя, Воронежа, Омска, Грозного — ну и еще многим другим.

Надо сказать, что критиковали барнаульскую архитектуру и отдельные городские объекты и барнаульские архитекторы. Так, архитектор и дизайнер Михаил Диндиенко в пух и прах раскритиковал вид остановочных павильонов на ул. Северо-Западной. Да не только вид — еще и отношение к городской среде.

Александр Деринг назвал издевательством побелку деревьев и бордюров, которую практикуют в Барнауле. А архитектор Алексей Квасов утверждал, что почти всем новым проектам в Барнауле не хватает архитектурной выразительности, эстетики.

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