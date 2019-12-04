Блогер Варламов включил дома в Барнауле в топ-100 архитектурных уродцев

Блогер Илья Варламов, известный критик и аналитик отечественной урбанистики, составил список из 100 самых страшных и бездарных зданий России. В него попал и жилой комплекс в Барнауле, который барнаульцы называют скворечником.

Блоге заявил, что предвидит кучу «одинаковых комментиков из разряда «о вкусах не спорят, «дело вкуса», «на вкус и цвет товарища нет»»…

Однако, заявляет он, тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. А в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства, пишет Варламов.



Ведь архитектура и от плохой архитектуры не так легко отгородиться, как от плохой музыки или от плохих книг. Кроме того, у архитектуры всегда есть заказчик. И вот впору посмотреть на парад арчи текстурных уродец и задуматься, что это за люди.



Жилой комплекс из двух домов на пр. Красноармейском — единственный из барнаульских «шедевров"6 включенный в ТОП-100. Досталось от блогера архитектуре Челябинска, Севастополя, Воронежа, Омска, Грозного — ну и еще многим другим.

Надо сказать, что критиковали барнаульскую архитектуру и отдельные городские объекты и барнаульские архитекторы. Так, архитектор и дизайнер Михаил Диндиенко в пух и прах раскритиковал вид остановочных павильонов на ул. Северо-Западной. Да не только вид — еще и отношение к городской среде.

Александр Деринг назвал издевательством побелку деревьев и бордюров, которую практикуют в Барнауле. А архитектор Алексей Квасов утверждал, что почти всем новым проектам в Барнауле не хватает архитектурной выразительности, эстетики.