Блогеры обескуражены: Instagram без «лайков» стал как водка без алкоголя

Соцсеть Instagram в качестве эксперимента запустила новую функцию — количество лайков будет скрыто для подписчиков, а увидеть их смогут только авторы постов.

В самом Instagram объяснили свой шаг желанием свести к минимуму стресс от размещения сообщений в интернете, когда пользователи конкурируют за количество лайков, которые получают их посты.

«Мы хотим, чтобы люди немного меньше беспокоились о том, сколько лайков они получают в Instagram, и тратили немного больше времени на общение с людьми, которые им небезразличны», — заявил BBC глава Instagram Адам Моссери.

Нововведение уже затронуло российских популярных инстаблогеров, пишет bfm.ru.

Особое мнение

Максим Галкин,

телеведущий:

Как всегда, я первый. В российском сегменте Instagram стал на мне ставить эксперимент. Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, сколько у кого просмотров. <…> Я не знаю, скольким людям нравится Тимоти и Бузова, сколько просмотров получил за свое последнее видео Егор Крид. Я вижу просто видео и просто фото, и это прекрасно. В новом Instagram все будут равны: и Алла Вербер, и Игорь Гуляев, и Ольга Бузова. Все нравятся одинаково. В своих публикациях я по-прежнему вижу всю статистику, соответственно, вижу ее только я.

Паника блогеров

Однако многие зарубежные блогеры запаниковали.

«Они отнимают у нас инструмент, который очень важен для нас», — пишут австралийские пользователи. Для некоторых популярных блогеров Instagram — это работа, а количество лайков, которое получает пост, является показателем успеха. Многие компании и известные бренды ищут в Instagram желанную аудиторию.

Показатель эффективности

Лайки в Instagram — один из ключевых показателей эффективности блогера для рекламодателя.

Социальные сети. «Лайки». unsplash.com

И как теперь будет работать подсчет — пока не совсем ясно.

Александр Балковский,

основатель видеоблогерского агентства Z , отец и менеджер Саши Спилберг:

С эмоциональной точки зрения Instagram без лайков — это как BMW без колес, роза без лепестков, водка без алкоголя, то есть зачем она тогда нужна? Лайки — это один из ключевых показателей оценки эффективности рекламоносителя, блогера. Этот показатель уходит, и как теперь оценивать, не совсем понятно. Но зато литературное творчество расцветет. Фанаты будут писать большие комментарии, и комментариев станет больше, если лайки уйдут в видимой форме.

В России

Сейчас у некоторых пользователей в России количество опубликованных постов, подписчиков и подписок указано белым незаметным шрифтом.

Если нажать на то место, где раньше были были цифры, откроются списки подписчиков, подписок и общих друзей.

Между тем глава Instagram Адам Моссери заявил, что вскоре соцсеть начнет тестировать отказ от показа не только лайков, но и числа подписчиков.

И за рубежом

Пока это работает только в нескольких странах — в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. Но в скором времени нововведение распространится на все страны мира. В Канаде Instagram без лайков заработал еще этой весной, однако просуществовал недолго — лайки вернули в соцсеть в середине июля.

Цифра

По последним данным, в соцсети зарегистрировано более миллиарда человек.