Блогеры попросили президента разблокировать запрещенные соцсети

Российские блогеры указали в письме, что отечественные социальные сети не так популярны среди российских и иностранных граждан.
Даже спустя полгода они не смогли заменить запрещенные соцсети.
По мнению блогеров, ограничение доступа к этим иностранным ресурсам может привести к негативным последствиям. Причем как для российских блогеров, так и для всей страны.
Они считают, что Instagram и Facebook формировали позитивный имидж страны, а пользователи могли создавать контент и отстаивать интересы России.
Представитель Медведева отметил, что письмо еще не получено, уточняет издание.