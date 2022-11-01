Блогеры попросили президента разблокировать запрещенные соцсети

Совет блогеров при Совфеде направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву письма с просьбой о пересмотре блокировки соцсетей Instagram* и Facebook* (признаны в России экстремистскими и запрещены). Об этом сообщают «Ведомости».

Российские блогеры указали в письме, что отечественные социальные сети не так популярны среди российских и иностранных граждан.

Даже спустя полгода они не смогли заменить запрещенные соцсети.

По мнению блогеров, ограничение доступа к этим иностранным ресурсам может привести к негативным последствиям. Причем как для российских блогеров, так и для всей страны.

Они считают, что Instagram и Facebook формировали позитивный имидж страны, а пользователи могли создавать контент и отстаивать интересы России.

Представитель Медведева отметил, что письмо еще не получено, уточняет издание.