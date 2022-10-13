Бог с ними. Московские актеры пытались отговорить барнаульцев от абортов в спектакле «Запретный плод»

Артисты Московского областного театра юного зрителя выступили на сцене Молодежного театра Алтая им. В. Золотухина со спектаклем «Запретный плод». Актеры и автор пьесы попробовали поговорить с барнаульцами о такой сложной теме, как аборты.

Спектакль состоит из двух частей. В первой половине представления действие разворачивается в утробе беременной женщины. Здесь появляется двойня — брат и сестра, которые еще до рождения показывают свой характер: она — умная и сообразительная, а он — сильный и активный. Они готовятся к рождению и переживают все то, что переживают их родители, чувствуют окружающий мир и даже слышат голос бога. Однако, последнее, что они узнают, — это слово «аборт».

Во втором действии зрителям показали конфликт родителей, который привел мать еще нерожденных детей к такому решению. Родители учатся слышать и слушать друг друга, а также чувствовать своих детей.

В спектакле участвуют всего два актера — они играют и эмбрионов, и их родителей. Роли исполнили актриса Московского областного ТЮЗа Ксения Попович и актер «Театра Луны» Захар Ронжин. В Барнаул они прибыли вместе с режиссером и автором пьесы Игорем Афанасьевым.

Постановка не отличается какой-либо глубиной мысли — все лежит на поверхности и порой говорится зрителю прямо «в лоб». Кроме того, в спектакле активно используется религиозная тема, а бога неоднократно вспоминают и эмбрионы, и их родители. Пьеса не зря получила одобрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После окончания спектакля зрителям предоставили возможность задать вопросы автору постановки и актерам, а также сфотографироваться с ними. Этим воспользовались несколько десятков человек.