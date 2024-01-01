Богатырский праздник. Что строго запрещено делать 1 января

Традиции
Считается, что первый день нового года нужно встретить так, как хочешь провести весь будущий год. Поэтому рекомендуется встречать его в кругу семьи, не обременяя себя сложными делами.
Хозяюшки в этот день накрывают праздничный стол с разнообразными блюдами. Наши предки верили, что чем богаче будет стол, тем благополучнее пройдет будущий год. Также на Новый год было принято надевать все новое и переодеваться несколько раз в день. Это сулило больше обновок в году.
Также в этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.
Что нельзя делать 1 января?
- Запрещено пить алкогольные напитки - можно встретить нечисть.
- Не рекомендуется выкидывать мусор - вместе с ним можно вынести все хорошее из дома.
- Нельзя ругаться с родственниками - иначе весь год пройдет в скандалах.
- Не стоит нецензурно выражаться и поминать нечистого - а то он откликнется на зов и поселится в доме.
- Нельзя в этот день в супружескую постель класть гостя – к измене.
Приметы
- Богатый снежный покров в этот день – вестник хорошего урожая.
- Звездное небо в новогоднюю ночь – к урожаю.
- Если утром густой иней на деревьях, то год будет урожайный, а если его нет – не жди хорошего урожая.
- Если утро теплое, то будет хороший урожай ржи.
- Снегири поют — к пасмурным и снежным дням.
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