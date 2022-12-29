29 декабря
﻿
Жизнь

Приметы и традиции Аггея Зимоуказчика: что стоит сделать 29 декабря

На Руси 29 декабря праздновали день Аггея Зимоуказчика. Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Изморозь. Иней.
Изморозь. Иней.
Albin Stageklint, CC BY 2.0

Традиции Аггея Зимоуказчика

Пророка Аггея считали добрым и отзывчивым. Однако и он может обижаться, особенно если кто-то его разозлит. Он может такой мороз напустить, что до самого Крещения все «в студеном испуге замрет».

Считалось, что пророк Аггей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие. Поэтому люди прибирались дома и во дворе.

В эту ночь наши предки жгли костры и бросали в них сделанных из снега человечков. Если огонь быстро угасает, то на Святки будет солнечная и ясная погода.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Что нельзя делать 29 декабря?

  • Этот день не стоит проводить вдали от семьи — иначе можно остаться одиноким.
  • Нельзя ходить с пустым кошельком — а то можно притянуть бедность.
  • Не рекомендуется забивать гвозди — они ассоциируются с гвоздями. которые забивают в гроб.
  • Запрещено пересчитывать деньги — это приведет к бедности.
Мороз. Иней
Мороз. Иней
СС0

Приметы Аггея Зимоуказчика

  • Каков будет день в Аггей, таким и апрель будет.
  • Если иней на улице, то на Святки тепло будет.
  • Мороз в этот день обещает холодную погоду до Крещения.
  • Если мороз рисует на стеклах узоры, то холода ещё 20 дней продержатся.
  • Холода и непогода в Агеев день предвещают суровую зиму.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость