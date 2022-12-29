Приметы и традиции Аггея Зимоуказчика: что стоит сделать 29 декабря

На Руси 29 декабря праздновали день Аггея Зимоуказчика. Православная церковь чтит память Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Аггея Зимоуказчика

Пророка Аггея считали добрым и отзывчивым. Однако и он может обижаться, особенно если кто-то его разозлит. Он может такой мороз напустить, что до самого Крещения все «в студеном испуге замрет».

Считалось, что пророк Аггей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие. Поэтому люди прибирались дома и во дворе.

В эту ночь наши предки жгли костры и бросали в них сделанных из снега человечков. Если огонь быстро угасает, то на Святки будет солнечная и ясная погода.

Спичка , огонь. CC0

Что нельзя делать 29 декабря?

Этот день не стоит проводить вдали от семьи — иначе можно остаться одиноким.

Нельзя ходить с пустым кошельком — а то можно притянуть бедность.

Не рекомендуется забивать гвозди — они ассоциируются с гвоздями. которые забивают в гроб.

Запрещено пересчитывать деньги — это приведет к бедности.

Мороз. Иней СС0

Приметы Аггея Зимоуказчика