О чем стоит помнить в Трифонов день: приметы и традиции 28 декабря

Традиции Трифонова дня
Люди верили, что бушующая нечисть, наконец, начинает сдаваться на Трифонов день. После зимнего солнцестояния день становился длиннее, и злые духи прятались от солнечных лучей.
Чтобы окончательно прогнать нечистую силу, люди утром выносили горящие угли и высыпали их на снег.
Также в народе верили, что в этот день нужно раздать ненужные теплые вещи и обязательно угостить чем-то нищих на паперти. Ведь морозы никуда не отступали, и люди говорили, что на Трифона и птица в лесу замерзает.
Что нельзя делать 28 декабря?
- Нельзя ссориться и браниться — это приведет к серьезным разногласиям в будущем.
- Не стоит ругать погоду, какой бы она не была — иначе ухудшится здоровье.
- Не рекомендуется ходить в гости в этот день — к разлуке с близкими.
- Нельзя стирать и гладить одежду.
- Незамужней девушке нельзя громко смеяться — а то с будущим супругом будет много плакать.
Приметы Трифонова дня
- Красная заря предвещает сильный мороз.
- Синички поутру сильно чирикают — к похолоданию.
- Кошка в дом просится — к морозу.
- Ветер северный — к холодам.
- Солнце в тучу садится — к бурану.
- В лесу деревья трещат — к сильной стуже.
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