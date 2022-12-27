Приметы и традиции Филимонова дня: что можно и нельзя делать 27 декабря

Традиции Филимонова дня
Предки верили, что в этот день нечисть бесится и гуляет по улицам. Помимо духов и ведьм может явиться сам черт в образе козла, барана, собаки, зайца или свиньи.
Считалось, что злые духи не трогают хороших хозяев, поэтому в этот день в избах наводили порядок.
Также люди верили, что нечисть боится воды, особенно святой. Поэтому 27 декабря обязательно умывались и ходили в баню.
Что нельзя делать 27 декабря?
- Не рекомендуется употреблять спиртные напитки — пьяный человек становится легкой мишенью для злых духов.
- Нельзя ходить грязным и неопрятным — нечисть может напасть.
- Не стоит начинать новые дела — они могут неудачно закончиться.
- Запрещено подбирать что-либо с улицы — оно принесет неудачу.
Приметы Филимонова дня
- Погода 27 декабря предскажет, какая в феврале будет погода.
- Если день теплый, то лето будет жарким.
- Погода в течение дня меняется — к оттепели.
- Если ночью иней, то днем будет снегопад.
- Синие пятна над лесом — к снегу.
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