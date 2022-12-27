27 декабря
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Жизнь

Приметы и традиции Филимонова дня: что можно и нельзя делать 27 декабря

Филимонов день на Руси отмечали 27 декабря. Этот день прозвали также «Калинники» или «Хозяин Филимон». Православная церковь почитает память Фирса, Левкия и Каллиника — христианских мучеников. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Зима.
Зима.
СС0

Традиции Филимонова дня

Предки верили, что в этот день нечисть бесится и гуляет по улицам. Помимо духов и ведьм может явиться сам черт в образе козла, барана, собаки, зайца или свиньи.

Считалось, что злые духи не трогают хороших хозяев, поэтому в этот день в избах наводили порядок.

Также люди верили, что нечисть боится воды, особенно святой. Поэтому 27 декабря обязательно умывались и ходили в баню.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

Что нельзя делать 27 декабря?

  • Не рекомендуется употреблять спиртные напитки — пьяный человек становится легкой мишенью для злых духов.
  • Нельзя ходить грязным и неопрятным — нечисть может напасть.
  • Не стоит начинать новые дела — они могут неудачно закончиться.
  • Запрещено подбирать что-либо с улицы — оно принесет неудачу.
Котик грустит.
Котик грустит.
открытые источники (CC0)

Приметы Филимонова дня

  • Погода 27 декабря предскажет, какая в феврале будет погода.
  • Если день теплый, то лето будет жарким.
  • Погода в течение дня меняется — к оттепели.
  • Если ночью иней, то днем будет снегопад.
  • Синие пятна над лесом — к снегу.

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