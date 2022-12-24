Что нельзя делать на Никонов день: приметы и традиции 24 декабря

В народно-православном календаре 24 декабря отмечен как день Никона Сухого. Православная церковь чтит память святого. Altapress.ru подготовил приметы, поздравления и традиции этого дня.

Традиции Дня Никона

С приходом зимы, когда ночь быстро спускалась на землю, предки зажигали лампадку и просили солнце сойти с неба и отогнать нечисть. Верили, что по ночам летают ведьмы на метлах и поднимают снежные вихри.

Святому Никону молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом из вихрей метели.

Также в этот день загадывали желание у яблони. От дерева отламывали веточку, загадывали желание и ставили в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое свершится; не распустится — не сбудется. А если зацветет, то случится счастливое событие.

Яблоня , цветение. СС0

Что нельзя делать 24 декабря?

Не рекомендуется подметать — на метлах ведьмы летают.

Не стоит делать домашние дела с наступлением темноты.

Нельзя рубить ели — духи могут наказать.

Невестке и свекрови запрещено вытирать руки одним полотенцем — иначе между ними случится ссора.

Иней. Птицы мерзнут зимой. СС0

Приметы Дня Никона