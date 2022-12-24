24 декабря
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Жизнь

Что нельзя делать на Никонов день: приметы и традиции 24 декабря

В народно-православном календаре 24 декабря отмечен как день Никона Сухого. Православная церковь чтит память святого. Altapress.ru подготовил приметы, поздравления и традиции этого дня.

Зима. Лес.
Зима. Лес.
СС0

Традиции Дня Никона

С приходом зимы, когда ночь быстро спускалась на землю, предки зажигали лампадку и просили солнце сойти с неба и отогнать нечисть. Верили, что по ночам летают ведьмы на метлах и поднимают снежные вихри.

Святому Никону молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом из вихрей метели.

Также в этот день загадывали желание у яблони. От дерева отламывали веточку, загадывали желание и ставили в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое свершится; не распустится — не сбудется. А если зацветет, то случится счастливое событие.

Яблоня, цветение.
Яблоня, цветение.
СС0

Что нельзя делать 24 декабря?

  • Не рекомендуется подметать — на метлах ведьмы летают.
  • Не стоит делать домашние дела с наступлением темноты.
  • Нельзя рубить ели — духи могут наказать.
  • Невестке и свекрови запрещено вытирать руки одним полотенцем — иначе между ними случится ссора.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
Иней. Птицы мерзнут зимой.
СС0

Приметы Дня Никона

  • Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.
  • Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.
  • Если вечером вороны мечутся с места на место — будет заметать снег.
  • Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.

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