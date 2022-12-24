Что нельзя делать на Никонов день: приметы и традиции 24 декабря

Традиции Дня Никона
С приходом зимы, когда ночь быстро спускалась на землю, предки зажигали лампадку и просили солнце сойти с неба и отогнать нечисть. Верили, что по ночам летают ведьмы на метлах и поднимают снежные вихри.
Святому Никону молились, чтобы очистить душу и отогнать нечисть, стремящуюся проникнуть в дом из вихрей метели.
Также в этот день загадывали желание у яблони. От дерева отламывали веточку, загадывали желание и ставили в воду. Если к Рождеству она распустится, то желаемое свершится; не распустится — не сбудется. А если зацветет, то случится счастливое событие.
Что нельзя делать 24 декабря?
- Не рекомендуется подметать — на метлах ведьмы летают.
- Не стоит делать домашние дела с наступлением темноты.
- Нельзя рубить ели — духи могут наказать.
- Невестке и свекрови запрещено вытирать руки одним полотенцем — иначе между ними случится ссора.
Приметы Дня Никона
- Если по обе стороны от солнца появились отсветы, то грядут морозы.
- Лучи солнца вверх простираются — к стуже, вниз — к метели.
- Если вечером вороны мечутся с места на место — будет заметать снег.
- Несколько белок в одно дупло залезли — будут морозы.
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