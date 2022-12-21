Приметы и традиции Дня зимнего солнцестояния и Анфисы Рукодельницы

День зимнего солнцестояния отмечают 21 декабря. В народно-православном календаре этот день известен как Анфиса Рукодельница, а православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской. Altapress.ru рассказывает о приметах и традициях этого дня.

Традиции 21 декабря

В этот день девушки занимались рукоделием: ткали, пряли и вышивали. Они не только скрашивали время, но и создавали собственное приданное. На вещах вышивали специальные знаки, защищающиеся от сглаза и порчи.

В честь праздника пекли ритуальные пироги — караваи, которые по форме напоминали солнце.

Раньше 21 декабря колядовали, а молодые девушки гадали на суженого — так как до смены календарей на этот день приходилось Рождество.

Сытный пирог. Домашняя пекарня

Что нельзя делать 21 декабря?

Нельзя ходить в грязных вещах и творить дурные поступки — в таком негативной ключе пройдет будущий год.

Не стоит грустить и плакать.

Не рекомендуется торопиться с выбором важных решений — можно совершить ошибку.

Нельзя заниматься рукоделием в присутствии других людей — они могут сглазить.

Зима. Солнце. Снег СС0

Приметы 21 декабря