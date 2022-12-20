О чем стоит позаботиться на День Амвросия: приметы и традиции 20 декабря

Традиции Дня Амвросия
Все важные праздники к этому дню заканчивались, и люди начинали ждать главного праздника — Рождества.
Хозяйки устраивали генеральные уборки, стирали, проверяли зимние заготовки, перебирали и выбрасывали испорченные овощи, фрукты и соленья, наводили порядки в хлеву.
Верующие люди строго соблюдали Рождественский пост. Девушки в этот день шили наряды на будущее. А хозяюшки обязательно одевались в вывернутый кожух и рукавицы. В таком облике они пекли хлеб с маком, чесноком и разными приправами.
Что нельзя делать 20 декабря?
- Незамужним девушкам не стоит мыть голову — а то останутся одинокими на весь год.
- Не рекомендуется к рукоделию, предварительно не помолившись святому.
- Вечер нельзя проводить вдали от семьи — чем больше родных, тем счастливее будет год.
- Не рекомендуется в этот день стирать — мокрое белье притянет к себе разные болезни.
- Нельзя громко петь и смеяться — можно навлечь на себя печали и беды.
Приметы Дня Амвросия
- Если снег легкий и сухой, то будет засуха в летний период.
- Если собака в снегу валяется — жди метели.
- Зимой яркие звезды — к морозу.
- Облака быстро плывут — к ветру.
- Паук плетет паутину — к ясному дню.
- Вороны каркают — на дождь.
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