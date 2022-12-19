Приметы и традиции Николая Чудотворца: о чем помолиться, что можно и нельзя делать 19 декабря

Традиции Николая Чудотворца
Люди с особым трепетом относились к этому празднику. Утром шли в церковь, служили молебен. Святому Николаю молились об изменении судьбы, о работе, о здравии.
Незамужние девушки и неженатые парни просили у святого найти вторую половинку — ведь с этого дня начиналось сватанье.
19 декабря не принято грустить, поэтому дома устраивали празднование. Люди накрывали богатые столы, звали друзей и знакомых и за застольем забывали старые обиды.
Детям на Николая Чудотворца дарили подарки. Тем, кто хорошо себя вел в течение года, святой Николай дарил сладости, а тем, кто плохо — лозину.
Что нельзя делать 19 декабря?
- На Николая Чудотворца нельзя грустить — печаль приведет к сильным морозам.
- Не стоит держать старые обиды — лучше помириться с теми, с кем был разлад.
- Запрещено сплетничать и обижать невинных — иначе святой Николай накажет за клевету.
- Не рекомендуется отказывать в милостыни.
- Не стоит сквернословить и ругаться, браниться.
Приметы Николая Чудотворца
- Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.
- Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.
- Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.
- Если на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николая раскует.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!