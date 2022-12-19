19 декабря
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Жизнь

Приметы и традиции Николая Чудотворца: о чем помолиться, что можно и нельзя делать 19 декабря

На Руси 19 декабря почитали Николая Чудотворца, которого в народе прозвали Николой Зимним. Altapress.ru рассказывает, о чем просить святого, что можно и нельзя делать в этот день.

Подарки, праздник.
Подарки, праздник.
pixabay.com/

Традиции Николая Чудотворца

Люди с особым трепетом относились к этому празднику. Утром шли в церковь, служили молебен. Святому Николаю молились об изменении судьбы, о работе, о здравии.

Незамужние девушки и неженатые парни просили у святого найти вторую половинку — ведь с этого дня начиналось сватанье.

19 декабря не принято грустить, поэтому дома устраивали празднование. Люди накрывали богатые столы, звали друзей и знакомых и за застольем забывали старые обиды.

Детям на Николая Чудотворца дарили подарки. Тем, кто хорошо себя вел в течение года, святой Николай дарил сладости, а тем, кто плохо — лозину.

Подарки, праздник.
Подарки, праздник.
pixabay.com/

Что нельзя делать 19 декабря?

  • На Николая Чудотворца нельзя грустить — печаль приведет к сильным морозам.
  • Не стоит держать старые обиды — лучше помириться с теми, с кем был разлад.
  • Запрещено сплетничать и обижать невинных — иначе святой Николай накажет за клевету.
  • Не рекомендуется отказывать в милостыни.
  • Не стоит сквернословить и ругаться, браниться.
Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0

Приметы Николая Чудотворца

  • Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.
  • Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.
  • Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.
  • Если на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николая раскует.

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