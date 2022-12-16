Приметы Ивана Молчальника: почему не стоит много болтать 16 декабря

На Руси 16 декабря проводили в молчании, так как был День Ивана Молчальника. Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника (Безмолвника). Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ивана Молчальника

Верующие люди отправлялись в храм и молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь «про себя». Молитва к нему помогала исцелить даже тяжелобольных людей.

Считается, что только в молчании человек может заглянуть внутрь себя, поразмыслить над своими поступками и сблизиться с Богом.

Люди верили, что есть молчать весь день на Ивана Безмолвника, то весь следующий год красноречивым будешь.

В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поругавшиеся на Ивана Безмолвника, весь год будут жить в скандалах.

Тишина. СС0

Что нельзя делать 16 декабря?

Запрещено громко разговаривать , веселиться , петь песни — а то духи отнимут голос.

веселиться петь песни — а то духи отнимут голос. Не стоит давать пустых обещаний.

Не рекомендуется совершать необдуманные поступки — последствия будут серьезными.

Нельзя ругаться с близкими — а то ссора может затянуться надолго.

Тишина , молчание. СС0

Приметы Ивана Молчальника