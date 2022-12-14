Что обязательно нужно сделать в Наумов день: приметы и традиции 14 декабря

14 декабря на Руси отмечали Наумов день, которого еще прозвали Наумом Грамотником. Православная церковь вспоминает святого Наума — одного из 12 ветхозаветных пророков, именуемых малыми. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Наумова дня

Наумов день один из немногих праздников, который посвящен образованию и учению. В этот день сельских детей отправляли учиться.

В древние времена дети из разных семей отправлялись в школу в разное время. Одни начинали учиться в августе, другие — в сентябре, третьи — 14 ноября, в день святых Космы и Дамиана.

Дети же крестьян уходили позже всех — 14 декабря — так как помогали семье с уборкой урожая.

Родители служили молебен и просили благословение на ребенка. Они приглашали в дом «учителя», в роли которого в то время выступал дьякон.

Люди молились святому Науму и верили, что пророк «и на худой разум наведет на ум».

Школа. Учеба. СС0.

Что нельзя делать 14 декабря?

Не стоит делать комплименты насчет выдающихся способностей , умений и достижений — иначе у человека могут возникнуть провалы в памяти.

умений и достижений — иначе у человека могут возникнуть провалы в памяти. Запрещено во время еды делать уроки или читать книги.

Нельзя оставлять книгу отрытой — а то читающий все забудет.

Не рекомендуется смотреть в глаза нищему , которому подают милостыню — иначе можно оказаться на его месте.

которому подают милостыню — иначе можно оказаться на его месте. Не стоит выходить на улицу в темное время суток в одиночестве.

Школа. Учеба. СС0.

Приметы Наумова дня