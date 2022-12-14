Что обязательно нужно сделать в Наумов день: приметы и традиции 14 декабря

Традиции Наумова дня
Наумов день один из немногих праздников, который посвящен образованию и учению. В этот день сельских детей отправляли учиться.
В древние времена дети из разных семей отправлялись в школу в разное время. Одни начинали учиться в августе, другие — в сентябре, третьи — 14 ноября, в день святых Космы и Дамиана.
Дети же крестьян уходили позже всех — 14 декабря — так как помогали семье с уборкой урожая.
Родители служили молебен и просили благословение на ребенка. Они приглашали в дом «учителя», в роли которого в то время выступал дьякон.
Люди молились святому Науму и верили, что пророк «и на худой разум наведет на ум».
Что нельзя делать 14 декабря?
- Не стоит делать комплименты насчет выдающихся способностей, умений и достижений — иначе у человека могут возникнуть провалы в памяти.
- Запрещено во время еды делать уроки или читать книги.
- Нельзя оставлять книгу отрытой — а то читающий все забудет.
- Не рекомендуется смотреть в глаза нищему, которому подают милостыню — иначе можно оказаться на его месте.
- Не стоит выходить на улицу в темное время суток в одиночестве.
Приметы Наумова дня
- Если ветер северный, то грядет сильное похолодание.
- Если звезды на небе переливаются, то будет вьюга.
- Собачий лай слышно глухо — к снегопаду.
- Облака против ветра плывут — к похолоданию.
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