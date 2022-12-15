Народные приметы пророка Аввакума: как защитить здоровье детей 15 декабря

Традиции Дня Аввакума
К декабрю начинался сезон простудных заболеваний, который особенно тяжело переживали дети. Чтобы вылечить ребенка, матери брали его рано утром на руки и читали заговор. После этого малыш спокойно засыпал и не плакал по ночам.
Еще читали заговор на воду и умывали ей кроху. После надевали на него новую рубашку.
Чтобы быть здоровее, молодежь закалялась играми на улице. Ребята катались на санях и делали ледянки — сбивали вместе две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. А чтобы скатиться целой гурьбой, залезали прямо в деревянное корыто.
Что нельзя делать 15 декабря?
- Запрещено в этот день делать ремонт — можно потревожить Домового.
- Мамам нельзя повышать голос на детей, ругать, отчитывать.
- Не стоит громко смеяться — а то придется скоро громко плакать.
- Не рекомендуется посещать развлекательные заведения.
- Не следует зашивать на одежде образовавшиеся дыры — старые проблемы и беды вернутся.
Приметы Дня Аввакума
- Много снега — будет богатый урожай травы.
- Если луна в тумане, то жди метели.
- Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
- Звезды на небе ярко горят, а луны не видно — ожидается морозная погода.
- Если вороны раскаркались, будет снегопад.
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