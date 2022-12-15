15 декабря
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Жизнь

Народные приметы пророка Аввакума: как защитить здоровье детей 15 декабря

На Руси 15 декабря праздновали День Аввакума. Православная церковь чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

Традиции Дня Аввакума

К декабрю начинался сезон простудных заболеваний, который особенно тяжело переживали дети. Чтобы вылечить ребенка, матери брали его рано утром на руки и читали заговор. После этого малыш спокойно засыпал и не плакал по ночам.

Еще читали заговор на воду и умывали ей кроху. После надевали на него новую рубашку.

Чтобы быть здоровее, молодежь закалялась играми на улице. Ребята катались на санях и делали ледянки — сбивали вместе две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. А чтобы скатиться целой гурьбой, залезали прямо в деревянное корыто.

Младенец.
Младенец.
Михаил Хаустов

Что нельзя делать 15 декабря?

  • Запрещено в этот день делать ремонт — можно потревожить Домового.
  • Мамам нельзя повышать голос на детей, ругать, отчитывать.
  • Не стоит громко смеяться — а то придется скоро громко плакать.
  • Не рекомендуется посещать развлекательные заведения.
  • Не следует зашивать на одежде образовавшиеся дыры — старые проблемы и беды вернутся.
Кот грустит.
Кот грустит.
СС0

Приметы Дня Аввакума

  • Много снега — будет богатый урожай травы.
  • Если луна в тумане, то жди метели.
  • Если за окном мороз, а петух песню запел, то скоро потеплеет.
  • Звезды на небе ярко горят, а луны не видно — ожидается морозная погода.
  • Если вороны раскаркались, будет снегопад.

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