О чем стоит помолиться на Варварин день: приметы и традиции 17 декабря

Традиции Варварина дня
В этот день крестьяне отправлялись утром в церковь, чтобы помолиться о здоровье и благополучие святой Варваре. Люди верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти без покаяния — самого страшного наказания у христиан.
Варвара Илиопольская — женская заступница. Ей молились бездетные женщины о будущих детях. Также у святой просили, чтобы дети были здоровы.
С приходом зимы дни становили короче, а на улице холоднее, и люди старались лишний раз из дома не выходить. Девушки посвящали время рукоделию.
Что нельзя делать 17 декабря?
- В этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу — можно заблудиться и замерзнуть.
- Не стоит гулять после захода солнца — по земле разгуливает нечисть.
- Женщинам нельзя жаловаться и говорить о проблемах, которые возникли со свекровью.
- Нельзя ругаться, устраивать конфликты, ссоры — только привлечет еще большие неприятности.
- Запрещено мужчинам обижать женщин, ни родных, ни незнакомых.
Приметы Варварина дня
- Звездное небо — к холодам, тусклое — к оттепели.
- Дым из трубы вверх идет — к морозу, стелется по земле — к потеплению.
- Красный закат — к ясной погоде.
- Облачная погода предвещает снег.
- Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.
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