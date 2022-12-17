О чем стоит помолиться на Варварин день: приметы и традиции 17 декабря

В народно-православном календаре 17 декабря отмечали Варварин день. Православная церковь чтит память христианской великомученицы Варвары Илиопольской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Варварина дня

В этот день крестьяне отправлялись утром в церковь, чтобы помолиться о здоровье и благополучие святой Варваре. Люди верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти без покаяния — самого страшного наказания у христиан.

Варвара Илиопольская — женская заступница. Ей молились бездетные женщины о будущих детях. Также у святой просили, чтобы дети были здоровы.

С приходом зимы дни становили короче, а на улице холоднее, и люди старались лишний раз из дома не выходить. Девушки посвящали время рукоделию.

Девушка. Ветер. Михаил Хаустов

Что нельзя делать 17 декабря?

В этот день не стоит отправляться в дальнюю дорогу — можно заблудиться и замерзнуть.

Не стоит гулять после захода солнца — по земле разгуливает нечисть.

Женщинам нельзя жаловаться и говорить о проблемах , которые возникли со свекровью.

которые возникли со свекровью. Нельзя ругаться , устраивать конфликты , ссоры — только привлечет еще большие неприятности.

устраивать конфликты ссоры — только привлечет еще большие неприятности. Запрещено мужчинам обижать женщин , ни родных , ни незнакомых.

Девочка. CC0

Приметы Варварина дня