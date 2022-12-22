Традиции и обычаи Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря

В народно-православном календаре 22 декабря отмечают День Анны Зимней. Православная церковь чествует зачатие святой Анной Богородицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции 22 декабря

Святую Анну еще прозвали Темной, так как на 22 декабря наступало зимнее солнцестояние. Люди верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Подражая ему, гасили пламя в домах, а потом заново топили очаг.

Также ходили в церковь и молились праведной Анне при бесплодии. Сами же беременные в этот день постились. Им нельзя было выходить из дома, разжигать огонь и выполнять тяжелую работу.

Пчеловоды посещали 22 декабря ульи. Каждый «пчелиный домик» шевелили и читали над ним специальный заговор. По поверьям, это принесет много меда в следующем году.

Зима , снег , девушка. СС0

Что нельзя делать 22 декабря?

Нельзя ходить в лес — можно нарваться на диких зверей.

Запрещено есть мясо , рыбу , молоко и яйца — продолжается Рождественский пост.

рыбу молоко и яйца — продолжается Рождественский пост. Беременным не рекомендуется перешагивать через острые предметы — иначе роды будут тяжелыми.

Не стоит в этот день конфликтовать и ссориться.

Зима. Иней. Рябина. Михаил Хаустов

Приметы 22 декабря