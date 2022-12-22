Традиции и обычаи Анны Зимней: что нельзя делать 22 декабря

Традиции 22 декабря
Святую Анну еще прозвали Темной, так как на 22 декабря наступало зимнее солнцестояние. Люди верили, что в этот день солнце умирает и заново возрождается. Подражая ему, гасили пламя в домах, а потом заново топили очаг.
Также ходили в церковь и молились праведной Анне при бесплодии. Сами же беременные в этот день постились. Им нельзя было выходить из дома, разжигать огонь и выполнять тяжелую работу.
Пчеловоды посещали 22 декабря ульи. Каждый «пчелиный домик» шевелили и читали над ним специальный заговор. По поверьям, это принесет много меда в следующем году.
Что нельзя делать 22 декабря?
- Нельзя ходить в лес — можно нарваться на диких зверей.
- Запрещено есть мясо, рыбу, молоко и яйца — продолжается Рождественский пост.
- Беременным не рекомендуется перешагивать через острые предметы — иначе роды будут тяжелыми.
- Не стоит в этот день конфликтовать и ссориться.
Приметы 22 декабря
- Если снег выпал вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет.
- Много инея на деревьях сулит хороший урожай.
- Если день светлый, то 31 декабря будет морозно и солнечно.
- Если же день хмурый, то 31 декабря будет пасмурным и теплым.
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