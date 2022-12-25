25 декабря
﻿
Жизнь

Спиридон-Солнцеворот. Что можно и категорически запрещено делать 25 декабря

День Спиридона Тримифутинтского, или Спиридон-Солнцеворот, отмечают 25 декабря. Каким запретам и традициям принято следовать в праздник — в материале altapress.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Что можно делать на Спиридона-Солнцеворота

На Спиридона-Солнцеворота предки традиционно гадали о будущем урожае. Считалось, что плодородие сулит ветер, меняющий направление в течение дня.

Кроме того, 25 ноября люди проводили магические обряды. Женщины втыкали серп в притолоку, а мужчины вклинивали топор в порог. По поверью, это отгоняет от жилища нечисть.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
CC0

На Спиридона-Солнцеворота кормили кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.

Утром было принято встречать рассвет, а вечером — жечь костры в честь солнца.

Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота

На Спиридона-Солнцеворота не следует делать уборку, заниматься рукоделием и носить черную одежду. Также запрещается ходить на охоту.

Народные приметы 25 декабря

  • Солнце светит ярко — значит, на Новый год будет холодно.
  • На улице пасмурно 25 декабря — к теплому Новому году.
  • Утро пасмурное — к ранней весне.
  • Воробьи собирают пух в гнезда 25 декабря — жди морозов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость