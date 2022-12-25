Спиридон-Солнцеворот. Что можно и категорически запрещено делать 25 декабря

День Спиридона Тримифутинтского, или Спиридон-Солнцеворот, отмечают 25 декабря. Каким запретам и традициям принято следовать в праздник — в материале altapress.ru.

Что можно делать на Спиридона-Солнцеворота

На Спиридона-Солнцеворота предки традиционно гадали о будущем урожае. Считалось, что плодородие сулит ветер, меняющий направление в течение дня.

Кроме того, 25 ноября люди проводили магические обряды. Женщины втыкали серп в притолоку, а мужчины вклинивали топор в порог. По поверью, это отгоняет от жилища нечисть.

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На Спиридона-Солнцеворота кормили кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.

Утром было принято встречать рассвет, а вечером — жечь костры в честь солнца.

Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота

На Спиридона-Солнцеворота не следует делать уборку, заниматься рукоделием и носить черную одежду. Также запрещается ходить на охоту.

Народные приметы 25 декабря