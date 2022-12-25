Спиридон-Солнцеворот. Что можно и категорически запрещено делать 25 декабря

Что можно делать на Спиридона-Солнцеворота
На Спиридона-Солнцеворота предки традиционно гадали о будущем урожае. Считалось, что плодородие сулит ветер, меняющий направление в течение дня.
Кроме того, 25 ноября люди проводили магические обряды. Женщины втыкали серп в притолоку, а мужчины вклинивали топор в порог. По поверью, это отгоняет от жилища нечисть.
На Спиридона-Солнцеворота кормили кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись.
Утром было принято встречать рассвет, а вечером — жечь костры в честь солнца.
Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота
На Спиридона-Солнцеворота не следует делать уборку, заниматься рукоделием и носить черную одежду. Также запрещается ходить на охоту.
Народные приметы 25 декабря
- Солнце светит ярко — значит, на Новый год будет холодно.
- На улице пасмурно 25 декабря — к теплому Новому году.
- Утро пасмурное — к ранней весне.
- Воробьи собирают пух в гнезда 25 декабря — жди морозов.
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