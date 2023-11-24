Богиня Солнца: сверхмощный космический луч неизвестной природы потряс исследователей

Она "прибыла" из-за пределов Млечного Пути, указывает РБК.

Исследователи назвали ее частицей Аматэрасу — в честь богини Солнца из японской мифологии. Такая же сверхмощная частица наблюдалась до этого лишь однажды — в 1991 году.

Между тем Точное происхождение высокоэнергетических частиц до сих пор не ясно. Возможно, они связаны с гамма-всплесками, выбросами сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и другими причинами.

Ранее ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы. Речь идет о том бедствии, при котором внезапно отключаются линии электропередачи, случаются различные катаклизмы техногенного характера.

При скорости потока солнечной плазмы 1,5 тыс. километров в секунду она долетит до планеты за 27 часов. Однако этого времени не хватало, чтобы спрогнозировать бедствие.

NASA удалось разработать систему, которая гарантирует оповещение о надвигающейся космической бомбардировке за 30 минут до ее начала. Наверняка за это время можно успеть отключить особо чувствительные гаджеты.