Ученые рассказали, сколько у человечества будет времени, чтобы избежать космической катастрофы

Речь идет о том бедствии, при котором внезапно отключаются линии электропередачи, случаются различные катаклизмы техногенного характера.

Это выброс из пределов солнечной короны огромных масс раскаленной и электрически заряженной плазмы, пишет LIFE. Корональный выброс становится причиной солнечного шторма.

Когда солнечная плазма долетает до Земли, то врезается в магнитосферу планеты. После этого возникает короткий, но мощный импульс вихревого электрического поля.

При скорости потока солнечной плазмы 1,5 тыс. километров в секунду она долетит до планеты за 27 часов. Однако этого времени не хватало, чтобы спрогнозировать бедствие.

NASA удалось разработать систему, которая гарантирует оповещение о надвигающейся космической бомбардировке за 30 минут до ее начала. Наверняка за это время можно успеть отключить особо чувствительные гаджеты.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня.

Солнечная радиация

Между тем продолжается сильнейшая активность на Солнце — огромная корональная дыра образовалась на поверхности светила. И в ней спокойно могут уместиться 20 планет.

Дыра находится на экваторе светила. И поток солнечной радиации на невероятной скорости несется к Земле.

Такие дыры способны «выстрелить» струей солнечного ветра со скоростью почти в 3 млн километров в час. В апреле мощная вспышка на Солнце длилась почти полчаса. Она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Солнце прогнозируют вспышки высшего и самого опасного класса Х 7.

Солнечная радиация — электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Термин не означает радиацию в «бытовом» смысле этого слова (ионизирующее излучение). Однако ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей.

Шторм

Во всех регионах России сохраняется напряженная обстановка из-за мощной магнитной бури, которую спровоцировала гигантская дыра на Солнце.