Более 1800 беременных женщин в Алтайском крае заразились ковидом. Выздоровели не все

В Алтайском крае за период пандемии ковидом заразились более 1800 беременных женщин, и которых более 50 еще болеют, сообщает « АиФ-Алтай ».

На данный момент ковидом болеют 56 беременных женщин, рассказала врач Алтайского краевого перинатального центра ДАР Татьяна Ефименко.

«Всего за период пандемии с выздоровлением выписали 1756 женщин. У 16 было крайне тяжелое течение болезни, пневмония развилась у 44 пациенток, через отделение реанимации прошло 55 беременных», — отметила заведующая дистанционным консультативным центром с выездными бригадами.

Ефименко подчеркнула, что при планировании беременности женщинам рекомендовано прививаться, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Она напомнила, что вакцинироваться «Спутником V» можно после 22 недели беременности.

Ранее в Бурятии скончалась от тяжелой формы ковида беременная молодая женщина, за жизнь которой врачи боролись 15 дней.