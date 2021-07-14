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Жизнь

В Сибири после смерти беременной от ковида решили вакцинировать всех родных женщин в положении

В Бурятии внесли изменения в указ главы республики о защите населения от коронавируса, расширяющие круг рекомендованных к вакцинации, сообщает правительство региона.

Беременность.
Беременность.
CC0

13 июля в Бурятии скончалась от тяжелой формы ковида беременная молодая женщина, за жизнь которой врачи боролись 15 дней.

После этого местный минздрав призвал всех жителей вакцинироваться и поберечь не только себя, но и своих близких, особенно беременных.

«По решению оперативного штаба в указ главы Бурятии <…> внесены изменения, расширяющие круг лиц, кому рекомендовано вакцинироваться. Это женщины, планирующие пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения, а также ближайшее окружение беременных женщин», — сообщили в правительстве.

Как пояснила главный внештатный акушер-гинеколог Марина Ринчиндоржиева, такие изменения продиктованы сложной ситуацией.

«С 1 июня по 1 июля у нас прирост заболевших беременных — плюс 380. Кроме этого, отмечается увеличение тяжелых форм, то есть пневмоний, в 1,9 раза. В отделении реанимации у нас в настоящее время находится шесть женщин. Ковид у беременных протекает тяжелее, стремительнее, дает осложнения и для матери, и для ребенка. Мы вынуждены в отдельных случаях инициировать преждевременные роды», — отметила медик.

В связи с этим минздрав предложил вакцинировать ближайших родственников беременных — для создания безопасного окружения.

Ранее в Туве внесли изменения в указ главы региона, которые запретили общественному транспорту работать в выходные дни.

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