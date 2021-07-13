13 июля
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Жизнь

В Сибири из-за ковида запретили общественный транспорт по выходным

Правительство Тувы сообщило о новых антиковидных ограничениях, которые запрещают работать общественному транспорту в выходные дни.

Маршрутки России.
Маршрутки России.
novate.ru.

Решение об ужесточении ограничений приняли после заседания оперштаба по борьбе с распространением ковида.

«Общественный транспорт в выходные дни не будет ездить, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки, а для посетителей полностью закрыть скульптурный комплекс „Центр Азии“», — такие изменения внесут в указ главы региона.

Кроме того, кафе и рестораны смогут работать только на вынос и доставку.

На заседании подчеркнули, что происходящее сегодня в сфере общепита можно назвать «пиром во время чумы».

«Люди сознательно идут на нарушение, когда проводят за закрытыми дверями свадьбы и другие семейные торжества. В итоге в одной больничной палате оказываются близкие родственники, дети и родители. До сознания людей не доходит, что запрет на проведение массовых мероприятий вводится не с целью нарушить права граждан или предпринимателей, а наоборот, чтобы защитить их. Со стороны субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается явное противодействие. В подобных обстоятельствах власти вынуждены применить крайние меры, направленные, в первую очередь, на сбережение здоровья и жизни населения», — пояснили тувинские власти.

В республике уже действует требование перевести на удаленную работу всех беременных, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

В Алтайском крае запретить общественный транспорт по выходным пока еще не додумались, но вот рейды против антимасочников заметно усилили.

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