В Барнауле усилят рейды против антимасочников в транспорте

Несмотря на рост заболеваемости барнаульцы и организации потребительского рынка не в полной мере соблюдают масочный режим и другие ограничения, считает начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.
На совещании в мэрии решено проводить рейды по соблюдению изменений указа губернатора (последние поправки исключают проведение массовых мероприятий и устанавливают ограничения по заполняемости заведений).
Также чиновники решили усилить рейды по проверке общественного транспорта.
В конце июня в Барнауле возобновились антимасочные скандалы.