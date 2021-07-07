В Барнауле усилят рейды против антимасочников в транспорте

В Барнауле усилят рейды по соблюдению ковидных ограничений и масочного режима, заявили в мэрии. Ежедневно полицейские составляют до 50 протоколов о нарушениях.

Несмотря на рост заболеваемости барнаульцы и организации потребительского рынка не в полной мере соблюдают масочный режим и другие ограничения, считает начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

На совещании в мэрии решено проводить рейды по соблюдению изменений указа губернатора (последние поправки исключают проведение массовых мероприятий и устанавливают ограничения по заполняемости заведений).

Также чиновники решили усилить рейды по проверке общественного транспорта.

В конце июня в Барнауле возобновились антимасочные скандалы.