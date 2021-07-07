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Жизнь

В Барнауле усилят рейды против антимасочников в транспорте

В Барнауле усилят рейды по соблюдению ковидных ограничений и масочного режима, заявили в мэрии. Ежедневно полицейские составляют до 50 протоколов о нарушениях.

Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул.
Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул.
barnaul.org.

Несмотря на рост заболеваемости барнаульцы и организации потребительского рынка не в полной мере соблюдают масочный режим и другие ограничения, считает начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

На совещании в мэрии решено проводить рейды по соблюдению изменений указа губернатора (последние поправки исключают проведение массовых мероприятий и устанавливают ограничения по заполняемости заведений).

Также чиновники решили усилить рейды по проверке общественного транспорта.

В конце июня в Барнауле возобновились антимасочные скандалы.

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