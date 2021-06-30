Версия 3.0. В Барнауле возобновились «антимасочные» скандалы

В Барнауле на фоне очередного ужесточения ковидных ограничений возобновились скандалы с антимасочниками в общественном транспорте. Об одном из них 29 июня рассказали участники сообщества Инцидент Барнаул .

В барнаульских трамваях опять начали появляться антимасочники, — сообщили очевидцы и опубликовали видео конфликта, который произошел в трамвае № 10.

«Зашла проверка, а двое пассажиров отказались надеть маски. На этой почве произошел жаркий спор и был остановлен транспорт минут на 10.



По словам очевидцев, у одной из пассажирок маска была с собой. «Она сначала говорила, что в ней из-за жары в обморок упадет. Когда проверяющая зашла, она маску все-таки натянула на подбородок, а вторая так и не надела, кричала, что мы тут геноцидом занимаемся», — рассказывают барнаульцы.



Также женщины требовали, чтобы им вернули деньги за проезд, но этого они не добились, и, «матерясь», вышли из трамвая и ушли в неизвестном направлении.

Напомним, в январе в Барнауле между пассажирами трамвая № 7 завязалась драка, причиной которой стали оскорбления одного из антимасочников в адрес пассажиров.