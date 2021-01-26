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Происшествия

Стали известны подробности «трамвайного побоища» в Барнауле

Антимасочник, которого жестко выпроводили из трамвая № 7 в Барнауле, не в первый раз провоцирует пассажиров, пишет «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ЦУР.

Зима пришла в Барнаул.
Зима пришла в Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Днем 24 января между пассажирами трамвая завязалась драка, предположительной причиной которой стали оскорбления одного из антимасочников в адрес пассажиров.

«Мы даже не успели вмешаться и вызвать наряд полиции. Мужчина зашел в вагон без маски на остановке „Молодежная“, после того, как я попросила его рассчитаться, он начал провоцировать, высказывая негатив в мою сторону и в сторону пассажиров, сидевших в масках. Несколько мужчин поддались на провокацию и грубо высадили антимасочника на остановке „Площадь Победы“. Дальше трамвай пошел по маршруту, задержки движения не произошло», — рассказала кондуктор Ирина Соловьева.

Это не первый случай провокации со стороны мужчины, но раньше до драк дело не доходило.

Ранее сообщалось, что антимасочница из Михайловского района дошла до Алтайского краевого суда, пытаясь доказать, что не обязана была надевать маску в магазине.

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