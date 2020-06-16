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Жизнь

Более 300 детей заболели коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае по данным на 16 июня зарегистрировали 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Общее число заболевших составляет 2939 человек, в том числе 303 ребенка. Напомним, на 15 июня этот показатель составил 298. Таким образом за сутки COVID-19 подхватили 5 детей.

Из числа новых случаев: в Барнауле выявлено 26 человек, в Тальменском районе — 7, Бийске — 5, Бийском районе — 4, Рубцовске — 4, Хабарском районе — 4, Ребрихинском районе — 3, Новоалтайске — 3, Алейске — 2, Каменском районе — 2, Курьинском районе — 2, Смоленском районе — 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах — по 1 инфицированному.

Зарегистрирован один смертельный случай, точную причину смерти установят в ходе патологоанатомических исследований. За весь период скончались 42 человека, в том числе 22 случая от COVID-19, 17 случаев — иные причины смерти, еще 3 случая — на экспертизе.

В госпиталях края находятся 47 тяжелобольных пациентов, из них на аппарате ИВЛ — 17.

За время распространения инфекции в крае выздоровело — 1784 пациентов, из них за минувшие сутки — 141 (взрослые — 134, дети — 7).

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