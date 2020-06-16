Более 300 детей заразились коронавирусом в Алтайском крае

Общее число заболевших составляет 2939 человек, в том числе 303 ребенка. Напомним, на 15 июня этот показатель составил 298. Таким образом за сутки COVID-19 подхватили 5 детей.
Из числа новых случаев: в Барнауле выявлено 26 человек, в Тальменском районе — 7, Бийске — 5, Бийском районе — 4, Рубцовске — 4, Хабарском районе — 4, Ребрихинском районе — 3, Новоалтайске — 3, Алейске — 2, Каменском районе — 2, Курьинском районе — 2, Смоленском районе — 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах — по 1 инфицированному.
Зарегистрирован один смертельный случай, точную причину смерти установят в ходе патологоанатомических исследований. За весь период скончались 42 человека, в том числе 22 случая от COVID-19, 17 случаев — иные причины смерти, еще 3 случая — на экспертизе.
В госпиталях края находятся 47 тяжелобольных пациентов, из них на аппарате ИВЛ — 17.
За время распространения инфекции в крае выздоровело — 1784 пациентов, из них за минувшие сутки — 141 (взрослые — 134, дети — 7).