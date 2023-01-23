23 января
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Жизнь

Более 500 елок сдали барнаульцы на переработку

Более 500 елок сдали на переработку за прошедшие выходные в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии города.

Барнаульцы сдают новогодние ели на переработку
Барнаульцы сдают новогодние ели на переработку
Мэрия Барнаула

Акция по сбору новогодних елок проходит шестой раз в Барнауле. Дерево можно было сдать на шести площадках, которые работали 21 января.

На переработку елки отправит холдинг «Алтайлес». Их превратят в щепу и задействуют в производстве плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

С вывозом елок, спецтехникой, работой площадок для сбора помогли Барнаульский водоканал, МБУ «Благоустройство и озеленение», ООО «Союз-97», МБУ «Автодорстрой».

С 2018 года акцию «Елки-палки» устраивают некоммерческая организация «Мусора. Больше. Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации города.

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