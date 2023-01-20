20 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Праздник прошел, а елка осталась. Куда сдать новогоднее дерево в Барнауле

Новогодние праздники остались позади, а елка осталась. Ее можно сдать на переработку 21 января в Барнауле, сообщают в мэрии города.

Новый год, Рождество. Кошка у елки.
Новый год, Рождество. Кошка у елки.
СС0

Елку можно будет сдать с 11:00 до 13:00:

  • на площади Народной;
  • в Зеленом сквере на площади Октября;
  • на Балтийской, 53;
  • у ТРЦ «Гулливер»;
  • около ТЦ «Огни»;
  • на парковке строительного супермаркета, расположенного на Павловском тракте, 192а.

Деревья пойдут в производство плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Организаторы этой экологической акции — некоммерческая организация «Мусора. Больше. Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость