Праздник прошел, а елка осталась. Куда сдать новогоднее дерево в Барнауле

Елку можно будет сдать с 11:00 до 13:00:
- на площади Народной;
- в Зеленом сквере на площади Октября;
- на Балтийской, 53;
- у ТРЦ «Гулливер»;
- около ТЦ «Огни»;
- на парковке строительного супермаркета, расположенного на Павловском тракте, 192а.
Деревья пойдут в производство плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.
Организаторы этой экологической акции — некоммерческая организация «Мусора. Больше. Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула.
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