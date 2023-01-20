Праздник прошел, а елка осталась. Куда сдать новогоднее дерево в Барнауле

Новогодние праздники остались позади, а елка осталась. Ее можно сдать на переработку 21 января в Барнауле, сообщают в мэрии города.

Новый год, Рождество. Кошка у елки.

Елку можно будет сдать с 11:00 до 13:00:

на площади Народной;

в Зеленом сквере на площади Октября;

на Балтийской , 53;

53; у ТРЦ «Гулливер»;

около ТЦ «Огни»;

на парковке строительного супермаркета , расположенного на Павловском тракте , 192а.

Деревья пойдут в производство плит MDF на Павловском деревообрабатывающем комбинате.

Организаторы этой экологической акции — некоммерческая организация «Мусора. Больше. Нет» и отдел по охране окружающей среды администрации Барнаула.