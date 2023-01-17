До следующего Нового года. В Барнауле начали демонтаж зимних городков

В Барнауле приступили к демонтажу зимних городков. Об этом сообщили в мэрии города.

Где уберут зимние городки в Барнауле?

14 января начали разбирать городок в Октябрьском районе — по ул. Германа Титова, 9. Уже убрали искусственную ель, иллюминацию, светящиеся шары, ледяные постаменты. Рабочим осталось разобрать стены из ледяных кубов.

Зеленую шестиметровую красавицу убрали в Железнодорожном районе — на аллее по улице Георгия Исакова (в районе дома № 133).

16 января приступили к демонтажу площадок у дворца культуры «Южный», на площади Мира, в парке А. Смертина и в микрорайоне Новосиликатном. Их планируют разобрать до 20 января.

18 января начнут демонтировать зимние городки в селе Лебяжье и микрорайоне Затон, поселке Пригородном.

Также на неделе будут убирать уличное новогоднее оформление: световые фигуры и иллюминацию.

Какие городки останутся?

Продолжает работать новогодний городок на улице Мало-Тобольской. Здесь установлена шестиметровая ель в бантах и шарах, а на входе гостей встречают ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Городок закроют, исходя из погодных условий в дальнейшем.

До конца января горожане смогут посетить праздничную площадку на парковке перед ТРЦ «Galaxy» (пр. Строителей, 117). Здесь можно погонять по большому уличному катку, сфотографироваться у фотозон и выпить горячего чая в торговых павильонах .

Организаторы площадки планируют демонтировать городок в феврале — в зависимости от погоды.

Новогодний Барнаул Altapress.ru

Куда уберут новогодние украшения?

Яркие гирлянды, малые архитектурные формы и ели отправят на хранение до следующих новогодних праздников.

После завершения всех работ возобновится движение транспорта на площади, расположенной перед зданием по ул. Германа Титова, 9, и на подъездах к площади у ДК «Южный» (ул. Чайковского, 21).