Барнаульцев разочаровали прошлогодние плакаты на одной из городских елок

Барнаульцы оставили множество едких комментариев под фотографией прошлогодних плакатов.
«Мы его уже видели, нам не понравилось, давайте следующий», — отреагировал один из подписчиков.
Остальные комментаторы тоже не остались в стороне. Вот что они сказали.
«Есть фильм «День сурка», тут будет «Год сурка».
«Шанс переписать историю».
«Это как ценник на ценник переклеивать».
Ранее жители Заринска посмеялась над главной городской елкой.
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