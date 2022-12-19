19 декабря
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Новый год

Барнаульцев разочаровали прошлогодние плакаты на одной из городских елок

Барнаульце заметили плакаты с надписью «С Новым 2022 годом», которые украшают елку на площади Мира, пишет Barnaul 22.

Елка с прошлогодними плакатами.
Елка с прошлогодними плакатами.
Barnaul22.

Барнаульцы оставили множество едких комментариев под фотографией прошлогодних плакатов.

«Мы его уже видели, нам не понравилось, давайте следующий», — отреагировал один из подписчиков.

Остальные комментаторы тоже не остались в стороне. Вот что они сказали.

«Есть фильм «День сурка», тут будет «Год сурка».

«Шанс переписать историю».

«Это как ценник на ценник переклеивать».

Ранее жители Заринска посмеялась над главной городской елкой.

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