13 декабря
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Потребитель

Как правильно выбрать и когда лучше купить натуральную елку, рассказали в Роспотребнадзоре

Лучшего всего приобрести новогоднюю натуральную ель в 20-х числах декабря. Об этом сообщают РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
СС0

Дерево стоит выбирать с гибкими ветвями, с ровным и толстым стволом и одной макушкой.

Эксперты советуют не покупать елку раньше 20-х чисел, так она осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.

При выборе ели следует растереть несколько хвоинок в ладонях.

Елка. Украшения. Новый год.
Елка. Украшения. Новый год.
СС0

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что у хорошего дерева должен ощущаться характерный запах хвои. Если же его нет и иголки пожелтевшие и сухие — оно давно срубленное.

Также в ведомстве советуют ударить стволом дерева о землю или слегка потрясти ель. Плохим признаком будет, если иголки сильно осыпятся.

Живую елку можно купить на городском елочном базаре или в лесничестве.

Прибегать к покупке с рук, у так называемых «черных лесорубов», незаконно.

У продавца должен быть на руках договор с питомником елей о покупке деревьев.

Ранее стало известно, как правильно выбрать и хранить популярный новогодний фрукт.

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