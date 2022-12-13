Как правильно выбрать и когда лучше купить натуральную елку, рассказали в Роспотребнадзоре

Дерево стоит выбирать с гибкими ветвями, с ровным и толстым стволом и одной макушкой.
Эксперты советуют не покупать елку раньше 20-х чисел, так она осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках.
При выборе ели следует растереть несколько хвоинок в ладонях.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что у хорошего дерева должен ощущаться характерный запах хвои. Если же его нет и иголки пожелтевшие и сухие — оно давно срубленное.
Также в ведомстве советуют ударить стволом дерева о землю или слегка потрясти ель. Плохим признаком будет, если иголки сильно осыпятся.
Живую елку можно купить на городском елочном базаре или в лесничестве.
Прибегать к покупке с рук, у так называемых «черных лесорубов», незаконно.
У продавца должен быть на руках договор с питомником елей о покупке деревьев.
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