Почти 100-летняя ель стала главным новогодним деревом России

Главную новогоднюю елку России нашли в Волоколамском городском округе Московской области. Его спилят 12 декабря и доставят через два дня в Кремль. Об этом сообщает ТАСС .

За место в Кремле боролись 62 ели, в шорт-лист попали 37 деревьев. Основным требованием к пушистой красавице были рост не менее 25 м и возраст не старше 120 лет.

Оценивали и форму кроны — она должна была быть пирамидальной и иметь равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

Победила ель, растущая вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе. Ей 95 лет, высота — 27 м, диаметр ствола — 56 см, размах веток — 10 м.

Ее обнаружили лесничий с учениками во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». В дальнейшем ребята хотят из шишек кремлевской елки вырастить сеянцы, чтобы потом высадить их возле своей школы.