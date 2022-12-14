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Жизнь

В Алтайском крае губернаторские елки впервые проведут после пандемии

Губернаторскую и окружные елки проведут спустя два года после пандемии в Алтайском крае. Об этом сообщила ТАСС министр культуры края Елена Безрукова.

Новый год. Елка
Новый год. Елка
СС0

По подсчетам министра, 63 тыс. детей из разных городов региона посетят губернаторскую и окружные елки в регионе.

Губернаторская елка пройдет в Алтайском краевом драматическом театре. Для учеников начальных классов устроят 17 бесплатных представлений.

Окружные елки будут проходить в крупных городах. Их организуют Дома культуры и народные театры.

Елена Безрукова отметила, что часть билетов на представления в краевые театры уже подарили детям участников СВО.

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