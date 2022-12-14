В Алтайском крае губернаторские елки впервые проведут после пандемии

По подсчетам министра, 63 тыс. детей из разных городов региона посетят губернаторскую и окружные елки в регионе.
Губернаторская елка пройдет в Алтайском краевом драматическом театре. Для учеников начальных классов устроят 17 бесплатных представлений.
Окружные елки будут проходить в крупных городах. Их организуют Дома культуры и народные театры.
Елена Безрукова отметила, что часть билетов на представления в краевые театры уже подарили детям участников СВО.
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