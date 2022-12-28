Этот год был ярким. Итоги уходящего 2022-го в красочных фото altapress.ru

Через три дня наступит 2023-й — и в жизни Барнаула откроется новая страница. Altapress.ru вспоминает о ярких событиях уходящего года.

Установка стелы «Город трудовой доблести»

Барнаул 20 мая 2021 года вошел в число городов, которым присвоили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Стелу «Город трудовой доблести» установили 4 ноября на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь.

Ее высота — более 32 метров. Ее посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну. Сооружение спроектировал Денис Стритович.

Реконструкция парка «Юбилейный»

Парк «Юбилейный», горячо любимый барнаульцами, начал преображаться. Сформированы центральные аллеи, появились удобные бордюры и даже поселились уточки.

На реконструкцию выделили 82 млн рублей. Эти средства парк получил по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благоустройство парка проводит компания «СК Город».

Полностью реконструированный объект барнаульцы смогут увидеть только в 2027 году. Площадь территории составляет более 50,2 га, поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год невозможно.

Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова. Парк «Юбилейный». Источник: Анна Зайкова.

Центр астрономического притяжения

В начале 2022 года Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина». Там показывают программы в формате 4К и наблюдают за солнцем.

В планах — организовать музей и лекторий. Так, планетарий превратится в полноценно научно-развлекательный центр.

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина» начали в августе 2021 года.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Солнечное затмение

Барнаульцы стали свидетелями редкого явления — частичного солнечного затмения. Люди наблюдали за ним через объективы, старые фотопленки, стеклышки, очки, рентгеновские снимки… И маммографию.

Коррсепонденты altapress.ru наслаждались явлением через CD-диск и два стекла для старого фотосветильника.

Следующее частичное затмение обещают 1 июня 2030 года. А полное затмение в Алтайском крае смогут увидеть только потомки — в мае 2142 года.

Солнечное затмение в Барнауле 2022. Анна Зайкова. Солнечное затмение в Барнауле 2022. Анна Зайкова. Солнечное затмение в Барнауле 2022. Анна Зайкова. Солнечное затмение в Барнауле 2022. Анна Зайкова. Солнечное затмение в Барнауле 2022. Анна Зайкова. Солнечное затмение в Барнауле 2022. Анна Зайкова.

Единственный шахматный клуб за Уралом

В Барнауле открыли единственный за Уралом шахматный клуб. Он располагается в современном помещении в центре города.

В классе есть ноутбуки для игры онлайн и прозрачные столы. Чтобы было видно, что игрок не жульничает и не использует подсказки. Больше ни одного такого клуба за Уралом нет.

Ежегодно вместе с федерацией клуб проводит примерно 50 соревнований различного уровня, воспитанники становятся победителями, а также призерами международных и всероссийских турниров.

Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин Открытие шахматного клуба в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Фестиваль театров кукол

С 20 по 25 сентября барнаульский театр кукол «Сказка» в Барнауле проводил II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».

В афише представили 16 спектаклей из 13 городов. На сцене для зрителей выступали разные куклы — от трехметровой махины до маленького ежика, управляемого уникальной техникой.

Спектакль «Сад» Представлено altapress.ru Спектакль «Сад» Представлено altapress.ru Спектакль «Бременские музыканты: начало» Представлено altapress.ru Спектакль «Бременские музыканты: начало» Представлено altapress.ru Спектакль «Про Ежика» Представлено altapress.ru Спектакль «Земляника под снегом» Представлено altapress.ru

Возвращение Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

Два года Алтайский край ждал возвращения Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. И его отметили его с размахом — красной дорожкой, знаменитыми актерами и писателями.

Больше всего оваций собрал Павел Деревянко. Телефонные галереи барнаульцев быстро заполнились фотографиями с артистом.

Бурные аплодисмены под шум фейерверков, запущенного вдоль дорожки, продолжались несколько минут. Сразу после встречи гостей зрители прошли в зал театра драмы, где прошел концерт-открытие фестиваля.

Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Открытие XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Дмитрий Лямзин. Красная дорожка в Барнауле к открытию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Кристина Тарасова.

Прощание с Речным вокзалом

К сожалению, барнаульцам пришлось попрощаться с Речным вокзалом — от него остались «рожки да ножки».

На территории хотят построить комплекс с жилыми 43-этажными башнями, общественно-деловыми помещениями и прогулочной зоной.