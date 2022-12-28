Этот год был ярким. Итоги уходящего 2022-го в красочных фото altapress.ru

Установка стелы «Город трудовой доблести»
Барнаул 20 мая 2021 года вошел в число городов, которым присвоили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Стелу «Город трудовой доблести» установили 4 ноября на верхней площадке Нагорного парка с видом на Обь.
Ее высота — более 32 метров. Ее посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну. Сооружение спроектировал Денис Стритович.
Реконструкция парка «Юбилейный»
Парк «Юбилейный», горячо любимый барнаульцами, начал преображаться. Сформированы центральные аллеи, появились удобные бордюры и даже поселились уточки.
На реконструкцию выделили 82 млн рублей. Эти средства парк получил по нацпроекту «Жилье и городская среда». Благоустройство парка проводит компания «СК Город».
Полностью реконструированный объект барнаульцы смогут увидеть только в 2027 году. Площадь территории составляет более 50,2 га, поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год невозможно.
Центр астрономического притяжения
В начале 2022 года Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина». Там показывают программы в формате 4К и наблюдают за солнцем.
В планах — организовать музей и лекторий. Так, планетарий превратится в полноценно научно-развлекательный центр.
Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина» начали в августе 2021 года.
Солнечное затмение
Барнаульцы стали свидетелями редкого явления — частичного солнечного затмения. Люди наблюдали за ним через объективы, старые фотопленки, стеклышки, очки, рентгеновские снимки… И маммографию.
Коррсепонденты altapress.ru наслаждались явлением через CD-диск и два стекла для старого фотосветильника.
Следующее частичное затмение обещают 1 июня 2030 года. А полное затмение в Алтайском крае смогут увидеть только потомки — в мае 2142 года.
Единственный шахматный клуб за Уралом
В Барнауле открыли единственный за Уралом шахматный клуб. Он располагается в современном помещении в центре города.
В классе есть ноутбуки для игры онлайн и прозрачные столы. Чтобы было видно, что игрок не жульничает и не использует подсказки. Больше ни одного такого клуба за Уралом нет.
Ежегодно вместе с федерацией клуб проводит примерно 50 соревнований различного уровня, воспитанники становятся победителями, а также призерами международных и всероссийских турниров.
Фестиваль театров кукол
С 20 по 25 сентября барнаульский театр кукол «Сказка» в Барнауле проводил II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье».
В афише представили 16 спектаклей из 13 городов. На сцене для зрителей выступали разные куклы — от трехметровой махины до маленького ежика, управляемого уникальной техникой.
Возвращение Всероссийского Шукшинского кинофестиваля
Два года Алтайский край ждал возвращения Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. И его отметили его с размахом — красной дорожкой, знаменитыми актерами и писателями.
Больше всего оваций собрал Павел Деревянко. Телефонные галереи барнаульцев быстро заполнились фотографиями с артистом.
Бурные аплодисмены под шум фейерверков, запущенного вдоль дорожки, продолжались несколько минут. Сразу после встречи гостей зрители прошли в зал театра драмы, где прошел концерт-открытие фестиваля.
Прощание с Речным вокзалом
К сожалению, барнаульцам пришлось попрощаться с Речным вокзалом — от него остались «рожки да ножки».
На территории хотят построить комплекс с жилыми 43-этажными башнями, общественно-деловыми помещениями и прогулочной зоной.
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