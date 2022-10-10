В «Юбилейный» парк в Барнауле «приплыли» уточки

В парке «Юбилейный» в Барнауле заметили уток. Об этом барнаульцы рассказали в сообществе Barnaul22 .

До этого в парке видели лягушек, ящериц и белочек. Некоторые барнаульцы отмечают, что до ремонта «Юбилейного» уточки там тоже были.

Под видео отметили, что водоем похож озеро на ул. Гущина. Они предположили, что автор спутал объекты.

Кое у кого уточки в «Юбилейном» навеяли воспоминания о весенних днях на природе:

«Лет 15 назад, весной, мы ездили в дендрарий, там было тогда очень красиво, людей было мало, они ходили только по дорожкам, пруды были все целые и лягушки пели, как соловьи. Таких красивых звуков мы в жизни никогда не слышали. Мы брали с собой плед, закуску и вино, ложились, пили и наслаждались природой», — рассказала в комментариях девушка.

Напомним, в «Юбилейном» парке продолжают ремонт. Уже сейчас там можно погулять и сделать красивые осенние фотографии.