Более 300 котельных в Алтайском крае отключили за долги

В Алтайском крае из-за долгов за электроэнергию отключены более 300 котельных, заявили на совещании у полпреда по СФО Сергея Меняйло. Речь шла о готовности регионов Сибири к отопительному сезону.

На сайте полпредства говорится, что в крае отключены 302 котельных. На самом деле их 320 почти во всех районах, уточнили «Банкфаксу» в региональном минстрое.

В ведомстве подчеркнули, что к началу отопительного сезона каждая из них приступит к полноценной работе, а угрозы срыва подачи тепла ни в одном муниципалитете не будет. До конца августа в правительстве Алтайского края проведут совещание, посвященное данной проблеме.

«Нужно исключить любые риски невыполнения ремонтных работ на этих коммунальных объектах», — заявил Сергей Меняйло.

В Новосибирской области на данный момент без электричества 216 котельных, в Омской и Кемеровской областях — 155 и 80 соответственно.

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