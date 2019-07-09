«Более лучше впишется в ансамбль»: чиновник объяснил, зачем на центральном аллее Барнаула кладут плитку

Напомним, плитку на аллее проспекта Ленина сейчас укладывают от ул. Партизанской до ул. Молодежной. В пешеходной зоне установят также 50 скамеек и 740 оросителей для полива растений. На все планируется потратить 21,5 млн рублей.
Дмитрий Симоненко,
начальник отдела дорожного хозяйства мэрии Барнаула:
Во-первых, плитка у нас более экологичный материал. Во-вторых она будет более лучше вписываться в ансамбль города. Мы стараемся в одном стиле вести работы. И с плиткой удобнее работать в случае дефектов. Допустим, где-то образовалась просадка, еще что-то, то очень просто разобрать, восстановить основание и тут же уложить ее назад. Это очень быстро, с асфальтом так не сделаешь.
Последний раз, по словам Симоненко, центральную аллею ремонтировали в 1996 году.
Сейчас, помимо аллеи на пр. Ленина, тротуарную плитку укладывают также на пр. Социалистическом — от ул. Молодежной до пр. Строителей. Это, по словам чиновника, делается в рамках выполнения программы «Безопасные качественные дороги».
Вместе с тем, ученые АлтГТУ считают, что плитка может прослужить десятилетия, главное, чтобы она была правильно уложена — самое важное хорошо укрепить и уплотнить основание, тогда в будущем плитку не «поведет» и она не будет проседать.