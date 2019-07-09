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Жизнь

«Более лучше впишется в ансамбль»: чиновник объяснил, зачем на центральном аллее Барнаула кладут плитку

Плитка — более экологичный и удобный в ремонте материал, и она удачно вписывается в образ Барнаула. Так объяснил Дмитрий Симоненко, начальник отдела дорожного хозяйства мэрии Барнаула, причины, по которым асфальт на центральной аллее города решили заменить на трехцветную плитку, сообщает телеканал «Толк».

Начался ремонт главной аллеи Барнаула
Начался ремонт главной аллеи Барнаула
Дарья Зыкова

Напомним, плитку на аллее проспекта Ленина сейчас укладывают от ул. Партизанской до ул. Молодежной. В пешеходной зоне установят также 50 скамеек и 740 оросителей для полива растений. На все планируется потратить 21,5 млн рублей.

Дмитрий Симоненко,
начальник отдела дорожного хозяйства мэрии Барнаула:

Во-первых, плитка у нас более экологичный материал. Во-вторых она будет более лучше вписываться в ансамбль города. Мы стараемся в одном стиле вести работы. И с плиткой удобнее работать в случае дефектов. Допустим, где-то образовалась просадка, еще что-то, то очень просто разобрать, восстановить основание и тут же уложить ее назад. Это очень быстро, с асфальтом так не сделаешь.

Последний раз, по словам Симоненко, центральную аллею ремонтировали в 1996 году.

Сейчас, помимо аллеи на пр. Ленина, тротуарную плитку укладывают также на пр. Социалистическом — от ул. Молодежной до пр. Строителей. Это, по словам чиновника, делается в рамках выполнения программы «Безопасные качественные дороги».

Вместе с тем, ученые АлтГТУ считают, что плитка может прослужить десятилетия, главное, чтобы она была правильно уложена — самое важное хорошо укрепить и уплотнить основание, тогда в будущем плитку не «поведет» и она не будет проседать.

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