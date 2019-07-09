«Более лучше впишется в ансамбль»: чиновник объяснил, зачем на центральном аллее Барнаула кладут плитку

Напомним, плитку на аллее проспекта Ленина сейчас укладывают от ул. Партизанской до ул. Молодежной. В пешеходной зоне установят также 50 скамеек и 740 оросителей для полива растений. На все планируется потратить 21,5 млн рублей.

Во-первых, плитка у нас более экологичный материал. Во-вторых она будет более лучше вписываться в ансамбль города. Мы стараемся в одном стиле вести работы. И с плиткой удобнее работать в случае дефектов. Допустим, где-то образовалась просадка, еще что-то, то очень просто разобрать, восстановить основание и тут же уложить ее назад. Это очень быстро, с асфальтом так не сделаешь.