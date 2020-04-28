Более 50 медиков заразились коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области каждый седьмой из заразившихся коронавирусом — медработник, сообщает региональное правительство.

По данным властей, более 3,8 тыс. сотрудников медицинских организаций протестированы на коронавирус.

В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений, а также инфекционного госпиталя.

«Заражение выявлено у 52 человек — это примерно седьмая часть от всех больных региона. У 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно», — сообщили власти региона.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование и «большинство имеют бытовой путь передачи».

По данным на 27 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 347 зараженных, из них 39 человек выздоровели и четверо умерли.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае Covid-19 заразились 13 медиков.