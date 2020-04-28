Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 апреля 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Более 50 медиков заразились коронавирусом в Новосибирской области

В Новосибирской области каждый седьмой из заразившихся коронавирусом — медработник, сообщает региональное правительство.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

По данным властей, более 3,8 тыс. сотрудников медицинских организаций протестированы на коронавирус.

В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений, а также инфекционного госпиталя.

«Заражение выявлено у 52 человек — это примерно седьмая часть от всех больных региона. У 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно», — сообщили власти региона.

По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование и «большинство имеют бытовой путь передачи».

По данным на 27 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 347 зараженных, из них 39 человек выздоровели и четверо умерли.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае Covid-19 заразились 13 медиков.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость