Более 50 медиков заразились коронавирусом в Новосибирской области

По данным властей, более 3,8 тыс. сотрудников медицинских организаций протестированы на коронавирус.
В первую очередь обследовали тех, кто входит в зону повышенного риска: работников службы скорой помощи, поликлиник, инфекционных стационаров и отделений, а также инфекционного госпиталя.
«Заражение выявлено у 52 человек — это примерно седьмая часть от всех больных региона. У 28 человек нет клинических проявлений, заболевание протекает бессимптомно», — сообщили власти региона.
По каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование и «большинство имеют бытовой путь передачи».
По данным на 27 апреля, в Новосибирской области зарегистрировано 347 зараженных, из них 39 человек выздоровели и четверо умерли.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае Covid-19 заразились 13 медиков.