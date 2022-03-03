Более миллиарда рублей потратят на ремонт трассы до «Бирюзовой Катуни»

Алтайавтодор направит более 1 млрд рублей на капремонт 10 км трассы «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь», сообщает « Интерфакс ».

Подрядчик обновит участок с 25 по 35 км дороги в Алтайском районе. По контракту, предстоит замена асфальтобетонного покрытия, установка искусственных сооружений, новых дорожных знаков и барьерных ограждений.

Заявки на торги принимаются до 18 марта, а итоги подведут 23 марта.

Автодорога объединяет два направления — Белокуриху и туристическую зону «Бирюзовая Катунь».

Ранее стало известно, что в Алтайском крае до конца 2022 года завершат расширение с двух до четырех полос 20 км Чуйского тракта. Остальные 19 км введут в строй в 2023 году.