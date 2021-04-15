Более 360 млн рублей потратят на недопущение утечки опасных отходов в Байкал

Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ — приобретут спецоборудование для понижения уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК, которые могут перелиться из-за подтопления талыми водами.
«Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Игоря Кобзева с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым», — отмечает издание.
Кобзев подчеркнул, что главная задача — обезопасить население и не допустить вред окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, добавил он.
Во вторник, 13 апреля, в Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты обследовали полигоны и выявили риск перелива опасных отходов в крупнейший природный резервуар пресной воды.
Ранее президенту России Владимиру Путину предложили создать министерство, которое будет заниматься проблемами озера Байкал.