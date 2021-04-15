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Жизнь

Более 360 млн рублей потратят на недопущение утечки опасных отходов в Байкал

Иркутская область получит 363 млн рублей на снятие угрозы утечки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Байкал, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Вид на Байкал с камня Черского.
Вид на Байкал с камня Черского.
Кирилл Котин

Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ — приобретут спецоборудование для понижения уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК, которые могут перелиться из-за подтопления талыми водами.

«Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Игоря Кобзева с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым», — отмечает издание.

Кобзев подчеркнул, что главная задача — обезопасить население и не допустить вред окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, добавил он.

Во вторник, 13 апреля, в Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации. Специалисты обследовали полигоны и выявили риск перелива опасных отходов в крупнейший природный резервуар пресной воды.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили создать министерство, которое будет заниматься проблемами озера Байкал.

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