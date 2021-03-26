Министерство Байкала предложили создать Путину

Автором инициативы выступил бывший глава Сухинского поселения Бурятии Сергей Кокорин.

В письме на имя главы государства он отметил — новую структуру можно разместить в поселке Селенгинске, неподалеку от Байкала. В состав ведомства должен входить специальный научный центр, который заменит более полусотни организаций, занимающихся проблемами Байкала «с нулевым или отрицательным результатом», считает Кокорин.

В послании он обозначил порядка 20 пунктов, связанных с охраной озера и развитием природной территории, пишет News.ru.

Так, он предложил запретить повышать уровень Байкала в угоду энергетикам, повысить размеры штрафов за вылов нерестового омуля, принять меры в отношении работы очистных сооружений.

Автор идеи рассказал «МК в Бурятии», что глава государства так и не ответил на его письмо.

Ранее стилист Сергей Зверев очищал руками от мусора Байкал. В мае 2020-го Тверской суд столицы оштрафовал Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.