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Жизнь
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Министерство Байкала предложили создать Путину

Президенту РФ Владимиру Путину предложили создать министерство, которое будет заниматься проблемами озера Байкал.

Зимний Байкал.
Зимний Байкал.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Автором инициативы выступил бывший глава Сухинского поселения Бурятии Сергей Кокорин.

В письме на имя главы государства он отметил — новую структуру можно разместить в поселке Селенгинске, неподалеку от Байкала. В состав ведомства должен входить специальный научный центр, который заменит более полусотни организаций, занимающихся проблемами Байкала «с нулевым или отрицательным результатом», считает Кокорин.

В послании он обозначил порядка 20 пунктов, связанных с охраной озера и развитием природной территории, пишет News.ru.

Так, он предложил запретить повышать уровень Байкала в угоду энергетикам, повысить размеры штрафов за вылов нерестового омуля, принять меры в отношении работы очистных сооружений.

Автор идеи рассказал «МК в Бурятии», что глава государства так и не ответил на его письмо.

Ранее стилист Сергей Зверев очищал руками от мусора Байкал. В мае 2020-го Тверской суд столицы оштрафовал Зверева на 15 тыс. рублей за проведение одиночного пикета на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на озере Байкал.

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